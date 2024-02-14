إحالة أوراق المتهم بقتل ابن خالته فى الشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق ميكانيكي سيارات لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من مارس المقبل للنطق بالحكم؛ بتهمة قتل طفل وإلقائه في مصرف الرشاح بمركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

بداية أحداث القضية رقم 37255 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 3945 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أشرف أ م ع" 18 عامًا، ميكانيكي سيارات، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل ابن خالته المجني عليه الطفل "تامر. أ" والتخلص من جثته بإلقائه في مصرف الرشاح بدائرة مركز الزقازيق.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم خطف المجني عليه بأن استدرجه مستغلًا حداثة سنه موهمًا إياه باصطحابه للذهاب لوالده حتى أقصاه عن أعين ذويه والعامة مقتادًا إياه حال استقلاله دراجة بخارية إلى مكان غير مأهول، واقترنت تلك الجناية بأن المتهم بذات الزمان والمكان قتل الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك الغرض مخططًا إجراميًا بأن قام بإلقائه في مياه مصرف الرشاح وظل ماكثًا بمكان الواقعة عقب إلقائه حتى تيقن من ابتلاع المياه له قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وكشفت التحريات عن أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل مستغلًا حداثة سنه لطلب فدية من أهليته مقابل إعادته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وخشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منه بإلقائه بمصرف الرشاح حتى تأكد من مفارقته الحياة.