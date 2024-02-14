الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمرة السادسة.. خيرت بركات رئيسًا لـ"التعبئة والإحصاء" بقرار جمهورى

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالتجديد للواء خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير الجاري.

يأتي قرار التجديد للواء خيرت بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للمرة السادسة منذ تعيينه لأول مرة رئيسًا للجهاز في عام 2018 خلفًا للواء أبو بكر الجندي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشغل "بركات"، في السابق، منصب مستشار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تولى منصب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومديرًا لإدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة المصرية. 

تدرجه فى المناصب 

تدرج اللواء خيرت بركات، في المناصب العسكرية ووظائف ضباط المُشاة حتى حاز على رتبة لواء أركان حرب، وخلال مسيرته العسكرية حصل على عدد من الأوسمة والأنواط منها: نوط الخدمة الممتازة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية وماجستير العلوم العسكرية من  كلية القادة والأركان وبكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977 من الكلية الحربية.

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