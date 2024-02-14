الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل يروج الهيروين في كفر الشيخ

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عامل من إحدى قرى مركز كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب 

البداية أحال  المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول  لنيابة كفر الشيخ الكلية  "ه.ص"، 23 سنة، عامل عادي من إحدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 27 نوفمبر 2023 بدائرة مركز كفر الشيخ، أحرز مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيها.

كشفت  معلومات أكدتها التحريات قد تلقاها الملازم أول مروان محمد نصرالدين، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ بأن المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على زبائنه بدائرة مركز كفر الشيخ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وبالانتقال لمقر إقامته حيث كان واقفا بالطريق العام.

 

وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله 120 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، وهاتف خلوي، مبلغ مالي، وأقر بحيازته للمضبوطات وان الهيروين المخدر بقصد  الإتجار فيه، والمبلغ المالى حصيلة ذلك والتلفون للاتصال بزبائنه.

الدائرة الثانية السجن المشدد المخدر المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة التحريات الإجراءات

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