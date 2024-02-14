الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمين عمر يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح

أمين عمر
أمين عمر

كشف الحكم الدولي أمين عمر، عن كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، على هامش مشاركة الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة "كان 2023".

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "تلقيت اتصالا هاتفيا من محمد صلاح وقال لي شرفتونا".

وأضاف: "ما قدمه التحكيم المصري في بطولة إفريقيا، أمر رائع يستحق الإشادة، يجب الاستمرار على هذا الأداء المميز، لمَ لا ونحن نمتلك كوادر على أعلى مستوى مؤهلة لذلك".

وأكمل عمر: "الجميع تخلى عن انتمائه، لهذا ظهر الحكام المصريون في أحسن صورة، كان لدي دوافع كبيرة في البطولة، لأنني مرشح للتواجد في كأس العالم المقبلة".

واختتم قائلا: "تلقيت إشادة من موتسيبي رئيس الكاف، عقب مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو".

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات "كان 2023" الأخيرة، التي اختتمت مساء الأحد الماضي بكوت ديفوار، وتوج بلقبها منتخب الأفيال، البلد المستضيف للبطولة القارية، على حساب منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، شهدت مشاركة 7 حكام مصريين في البطولة.

الحكم الدولي آمين عمر محمد صلاح مكالمة محمد صلاح وآمين عمر أمين عمر “كان 2023”

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