الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال علام: محمد صلاح سيكون أكبر معاون لحسام حسن فى قيادة المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إن مدير منتخب مصر الحالي حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية، والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة.

وأكد علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة cbc، أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، يعشق مصر بشكل كبير، وسيكون أكبر معاون لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر.

وأوضح، أن كل طلبات حسام حسن في قيادته لمنتخب مصر مجابة، وأن اتحاد الكرة سيدعمه بأكبر شكل ممكن للحصول على البطولات، خاصة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة مدير منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة محمد صلاح منتخب مصر ليفربول مصر كأس العالم قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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