الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يقترب من تمديد عقد محمد صلاح

صلاح
صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن موعد تجديد عقد محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول، والذي ينتهي في صيف 2025 المقبل.

وكان نادي الاتحاد السعودي قريب من التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، إلا أن الأمور توقفت في المرحلة الأخيرة بعد رفض إدارة الريدز التفريط في اللاعب.

كان محمد صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في صيف 2022، براتب جعله الأغلى في النادي حتى عام 2025 المقبل.

وأشارت إذاعة "teamtalk"، إلى أن ليفربول يعمل على تمديد عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك.

وأوضح التقرير أن ليفربول يعمل على تجديد عقد صلاح خوفًا من الأندية السعودية التي ستسعى للعودة من أجله الصيف المقبل.

وأكد التقرير أن إدارة النادي تسعى ليكون عقد أرنولد الذي يتقاضى حاليًا 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا هو الأكبر بين الثلاثي حيث يدخل صلاح وفان دايك الثلاثينات من عمرهم.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا في الصيف الماضي لإدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض؛ نظرًا لتمسك المدرب يورجن كلوب بخدمات الفرعون المصري.

ولكن بعد قرار يورجن كلوب بالرحيل، فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام محمد صلاح للرحيل أيضًا.

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