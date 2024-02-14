الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: قصف رفح الفلسطينية يفضح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إقدام الاحتلال على قصف مدينة رفح الفلسطينية، وارتكاب أبشع المجازر فيها يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ادعت كثيرًا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي في الحقيقة كانت تستغله للتدخل في شئون الدول الداخلية وابتزازها.

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برلمانى: قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس جرائم الاحتلال الوحشية

انتهاك صارخ للقانون الدولي 

وتساءل "محسب": أين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل هذه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فلم نسمع لها صوتًا ولم نشهد منها أي ضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تخرج علينا كل يوم بتصريحات تهدم كل معاني حقوق الإنسان وتصف الفلسطينيين بأنهم ليسوا بشرًا.

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ازدواجية المعايير 

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كشف عن ازدواجية تلك المنظمات الدولية، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان مجرد ورقة ابتزاز لديهم، وأن آخر ما تنظر إليه تلك المنظمات والهيئات الدولية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا مانع لديهم من رؤية مجازر هي الأبشع في التاريخ الحديث طالما كان من يفعل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

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قيادى بمستقبل وطن: قصف الاحتلال لمدينة رفح انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وأشار أيمن محسب إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية هو بمثابة تحدٍّ صارخ لكل الأصوات والنداءات الدولية للسلام التي أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدي إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة في تجديد مساعيها للتهجير القسري للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

النائب أيمن محسب قصف رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الامم المتحدة

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