ناجي فرج يكشف تفاصيل تسلم "المركزي" نصف طن ذهب من شركة شلاتين

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل تسليم شركة شلاتين نصف طن ذهب للبنك المركزي خلال 6 أشهر، قائلا: إن كميات الذهب كثيرة في الصحراء الشرقية ومتواجدة في أماكن متعددة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن الذهب من أهم المصادر الأساسية للعملات الاجنبية، مشيرًا إلى أن شركة شلاتين هي شركة مساهمة مصرية وهي من الشركات الناجحة التي لها مستقبل واعد.

قيمة الذهب الذي تسلمه المركزي من الشركة

وأكد أن كمية الذهب التي سلمتها شركة شلاتين للمركزي تقدر بنصف طن قيمتها أكثر من مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من المعدن الأصفر في أحد المناجم لا يقل عن 1.5 مليون أونصة.