الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 بعد القرارات الأخيرة

البنك المركزي
البنك المركزي

يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 عبر جوجل، الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية وستجري خلاله مناقشة وبحث أسعار الفائدة سواء كانت من خلال التثبيت والإبقاء على السعر الأخير، أو السعر بالزيادة.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 بعد القرارات الأخيرة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، طبقا للجدول المُعلن للاجتماعات من قبل البنك المركزي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

من المترقب أن سيُعقد اجتماع البنك المركزي المصري القادم في يوم الخميس الموافق 28 من مارس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت أو بالزيادة، وهو الاجتماع الثاني في العام الجاري 2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتمعت في يوم الخميس الماضي، بالاجتماع الأول في عام 2024، وقررت رفع أسعار كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك كانت بواقع 200 نقطة أساس، لكي يصل على الترتيب إلى حوالي 21.25%، 22.25% و21.75%.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 2024

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها وذلك بانتظام كل 6 أسابيع خلال طوال العام، وقد جاءت مواعيد لجنة السياسات النقدية في عام 2024، طبقا للإعلان الرسمي الذي قل تم نشره بموقع البنك الإلكتروني، وهي كالآتي:

الاجتماع الثاني

أما عن ميعاد عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية يوم 28 من مارس 2024.

الاجتماع الثالث

وبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي فسيأتي بتاريخ الاجتماع 23 من مايو 2024.

الاجتماع الرابع

ويعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات في عام 2024 بتاريخ 18 من يوليو 2024.

الاجتماع الخامس

أما عن ميعاد انعقاد الاجتماع الخامس بالبنك المركزي فيكون بتاريخ 5 من سبتمبر 2024.

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الاجتماع السادس

ويعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في يوم 17 من أكتوبر 2024.

 الاجتماع السابع

أما بالنسبة للاجتماع السابع بلجنة السياسات النقدية فسيتم عقده بتاريخ 21 من نوفمبر 2024.

الاجتماع الثامن

وينعقد الاجتماع الثامن وهو الاجتماع الأخير في عام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك بتاريخ 26 ديسمبر.

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