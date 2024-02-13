الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر مصري ينفى وجود خلافات فى اجتماع القاهرة.. ويؤكد إيجابية المباحثات واستمرارها

الحرب فى غزة
الحرب فى غزة

نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" وجود خلافات في اجتماع القاهرة، مؤكدة إيجابية المباحثات واستمرارها.

وانطلقت الاجتماعات الهادفة إلى التوصل لهدنة فى قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، فى القاهرة بمشاركة وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة بجانب مصر.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية، والمشاورات مستمرة على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

وشارك فى الاجتماع رئيسا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ورئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ومسئولون مصريون كبار فى محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق؛ لوقف الحرب فى غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

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