غدًا.. انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل شرق العاصمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن كطلب الهيئة الهندسية.

وأشارت شركة مياه القاهرة إلى أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 14-2-2024 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكدت الشركة أنها قامت بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125 .

مياه الشرب بالقاهرة تكثف أنشطتها التوعوية بالمدارس تزامنًا مع بداية الفصل الدراسى الثانى

وكان قد أعد قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة خطة عمل للفصل الثانى من العام الدراسى 2023-2024 بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تضمنت هذه الخطة العديد من الأنشطة التوعوية التى تستهدف طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية لتعريفهم بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب بالقاهرة من أجل توفير كوب مياه صحى وآمن، وكذلك الخدمات التى تقدمها الشركة، من خلال أنشطة متعددة تتضمن ندوات تعريفية بمراحل إنتاج مياه الشرب وأنشطة وألعاب تفاعلية تضمن ترسيخ المعلومات التى تم عرضها بأذهان الطلاب بما يضمن تحول هذه المعلومات إلى سلوكيات إيجابية فى التعامل مع مياه الشرب والحفاظ عليها من الإهدار.

وأوضح اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء، حرص الشركة على تحقيق التكامل بين كافة الإدارات التابعة للقطاعات والمعنية بالتعامل مع الجمهور (الإدارة العامة للخط الساخن 125- الإدارة العامة لخدمة العملاء- الإدارة العامة للعلاقات العامة) لضمان الوصول لجميع فئات الجمهور من عملاء الشركة من خلال خطة عمل موحدة ومتكاملة تضع على قائمة أهدافها تعريف المواطن بالجهود التى تبذلها الشركة لضمان استدامة وسلامة ومأمونية مياه الشرب بجميع مناطق القاهرة، وتسليط الضوء على السلوكيات السلبية التى يمارسها المواطن بشكل يومى.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن محور توعية المواطن القاهرى هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لشركة مياه الشرب بالقاهرة نظرًا لتأثيره المباشر على استدامة الخدمة وتوفيرها لكافة المواطنين بكافة أحياء العاصمة، كما تحرص إدارة الشركة على تحقيق التكامل والشمول بين خطط العمل لكافة القطاعات التابعة للشركة بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة.