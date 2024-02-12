وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المعادى التعليمية

تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة، مدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات التابعة لإدارة المعادى التعليمية، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وكان فى استقبالها محمود عبدالرزاق، مديرعام الإدارة، ورشا يوسف، مديرة المدرسة.

وتفقدت وكيلة المديرية لشئون الإدارات التعليمية الفصول الدراسية المختلفة، وتابعت تفاعل الطلاب مع المعلمين وحثتهم على الحضور وعدم الغياب ومتابعة المنصات التعليمية لتحقيق أقصى استفادة.



وتفقدت أيضًا معامل الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي والمكتبة، مؤكدة الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من تأثير واضح وكبير فى توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب، وتفقدت تجديدات مسرح المدرسة وأثنت على التميز والإبداع فى اختيار التصميمات.

وفى ختام الزيارة تقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومديرة المدرسة والمعلمين بالمدرسة على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.

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