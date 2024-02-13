الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اصطفاف 500 شاحنة مساعدات فى طريقها للأشقاء الفلسطينيين

شاحنات إغاثة للشعب
شاحنات إغاثة للشعب الفلسطيني

اصطفت منذ قليل، 500 شاحنة أمام المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية الصحراوي، في طريقها لإغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعداون إسرائيلي غاشم.

وتنوعت المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها بين مساعدات إغاثية دوائية وطعام ولوازم فصل الشتاء، بالتعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطني.

وجاء بالشاحنات المرسلة 8 سيارات إسعاف مقرر إرسالها مع الشاحنات لدعم الأشقاء الفلسطينيين بعد العدوان عليهم.

وكانت أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن  مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

تجهيزها وفقا لطبيعة الاحتياجات والأولويات

أضافت أن مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن سيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية، أو التى تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، مؤكدا أن هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من أشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح، على رأسها المساعدات التي تقدمها صناع الخير، وهذه المرة تقدم سيارات إسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

أضاف عبد الفتاح أنه تم تجهيزها وفقا لطبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية، تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، فضلا عن بطاطين وملابس الشتاء.
 

حياة كريمه التحالف الوطني شاحنات إغاثة غزة شاحنات مصىية لقطاع غزة

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