الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهزها 100 شاب.. 8500 طن إغاثات عاجلة من مصر إلى قطاع غزة

قافلة مساعدات من
قافلة مساعدات من مصر للأراضي الفلسطينية

قال المهندس أحمد جمال، عضو المكتب الفني بالتحالف الوطني، إن حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني أطلقا قافلة المساعدات الإنسانية اليوم للأشقاء الفلسطنين.

وأوضح جمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور،  أن المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها اليوم لقطاع غزة تبلغ 8500 طن، بين مساعدات إنسانية ودوائية وبطاطين وطعام و8 سيارات إسعاف.

أضاف أن 500 شاحنة اصطفت اليوم أمام المركز الطبي العالمي، في طريقها لدعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن حوالي 100 شاب وفتاة من الشباب يشاركون في شحن الشاحنات والمستلزمات الإغاثية. 

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن مواصلة مشاركتها في قوافل التحالف الوطني ضمن مبادرة مسافة السكة التي ينفذها التحالف لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

تفاصيل قافلة مساعدات جديدة إلى غزة

أضافت، أن مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن سيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، مؤكدا أن هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من أشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى رأسها المساعدات التي تقدمها صناع الخير وهذه المرة تقدم سيارات إسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وتابع، أنه تم تجهيزها وفقا لطبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، فضلا عن بطاطين وملابس الشتاء.

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التحالف الوطني حياة كريمه قافلة مساعدات إنسانية غزة قافلة مساعدات لقطاع غزة

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