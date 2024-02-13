مشاركون في قافلة "حياة كريمة" و"التحالف" إلى غزة: نشعر بالفخر

قال أحمد عرفات أحد الشباب المشارك في قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثة المقرر إرسالها اليوم للأراضي الفلسطينية، بالتعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطني، إن مشاركته اليوم جاءت لتثلج صدره جراء العداون المتواصل على الأراضي الفلسطينية الشقيقة.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أن جميع الشباب المشارك اليوم من التحالف الوطني يشعر بالفخر لتحميل الشاحنات المقرر إرسالها لقطاع غزة.

فيما قال يوسف محمود طالب بالفرقة الرابعة بجامعة عين شمس إن جميع الشبا يتسابقون على الفاعليات المشابهة لفعالية اليوم نظرا لما تحمله من قيمة إنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن قافلة الإغاثة تعد بمثابة فخر لكل مصري ومصرية بما تقدمه السلطات المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

فيما قال أمير الكاشف طالب بهندسة القاعرة، إن قافلة المساعدات الإنسانية لغزة جاءت بكل حب من الجانب المصري، مؤكدا أن قافلة المساعدات هي مثال واضح على التآخي بيننا وبين الأخوة الفلسطينيين.

وكان كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في وقت سابق، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، مبينا أن إجمالي شاحنات المساعدات وصلت إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات.

وأضاف عمرو مجدي، خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح، أن هناك 78 شاحنة من المساعدات الطبية تحتوي على 1560 طن مساعدات، فضلا عن 21 شاحنة مساعدات تضم أغطية وأكفان تحتوى على 420 طن.

وأشار إلى أن هناك 32 كيانا شاركوا في هذه المساعدات، حيث تنوع بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها الى معبر رفح، بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية، مضيفا: "هذا حجم ضخم حدث في 33 يوما فقط".

واعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، في وقت سابق، عن مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الاشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت، ان مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن ٢ سيارة اسعاف حديثة مجهزة و٥٠ سرير طبي و٤ أجهزة تنفس صناعي و ٤٠٠ طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وادوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

واوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، ان المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل انشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية، او التى تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر، مؤكدا ان هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من اشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى راسها المساعدات التى تقدمها صناع الخير وهذه المرة تقدم سيارات اسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف عبدالفتاح، انه تم تجهيزها وفقا لطبيعة الاحتياجات والاولويات التى تلزم الاشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعشونها ومنها اكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الاولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها، فضلا عن بطاطين وملابس الشتاء.