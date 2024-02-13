الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قافلة مساعدات لغزة بالتعاون بين "حياة كريمة" والتحالف الوطني (إنفوجراف)

قافلة مساعدات اليوم
قافلة مساعدات اليوم للأشقاء الفلسطينين

أعلن اليوم التحالف الوطني، بالتعاون مع حياة كريمة، عن إرسال قافلة مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، خاصة سكان غزة منهم، بحجم 8500 طن، وتتنوع بين مساعدات إنسانية ودوائية وبطاطين وطعام و8 سيارات إسعاف.

 وـستعرض “الدستور” في معلومات سريعة، تفاصيل قافلة المساعدات إلى قطاع غزة:  


-قافلة الإغاثة بالتعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطني

- اصطفت الشاحنات أمام المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية

-500 شاحنة مقرر إرسالها إلى قطاع غزة

-8500 طن متنوع بين اغاثات دوائية وطعام وبطاطين وملابس

-8 سيارات اسعاف مقرر إرسالها

-100 شاب مشارك في تعبئة الشاحنات المقرر إرسالها

وتنطلق اليوم الثلاثاء، شحنات القافلة الرابعة لمساعدة أهالي غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد بنك الطعام، عضو التحالف الوطني، أنه سيرسل 100 شحنة عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن الشاحنات تضم 2000 طن من المساعدات الغذائية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة من خلال معبر رفح البرى، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، موضحا أن الجمعية سترسل بين 10 و15 شاحنة عبر معبر رفح.

وأكد أن التحالف مستمر فى توصيل المساعدات لأهالي غزة خلال الأيام القادمة، حيث يتم الإعداد لقافلة جديدة بمجرد إرسال القافلة الحالية.

وأشارت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إلى أنها سترسل سيارتي إسعاف، بالإضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي، وأطنان من الأدوية، والمضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب والجروح والمساعدات الغذائية والبطاطين وملابس الشتاء.

وأوضحت أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية جافة لا تحتاج لطهي كمعلبات الفول والتونة واللحوم المبردة، وتغليفها بشكل محكم، حتى تتحمل درجات الحرارة والبرودة، والسير لمسافات طويلة دون أن تتعرض للتلف.

وأوضح أنه يتم تجهيز المساعدات بأيدي آلاف المتطوعين المنتمين للتحالف الوطنى، الذين يشاركون فى التعبئة والتغليف، أو بالتوجه إلى معبر رفح، لمتابعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت صناع الخير، إنها شاركت فى قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة، حيث شاركت بـ30 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية بلغت 450 طنا، تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.

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التحالف الوطني حياة كريمه مساعدات إنسانية مساعدات لغزة غزة

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