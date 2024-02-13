الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لصيدلي متهم بحيازة العقاقير المخدرة بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من العقاقير والأمبولات المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية  أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

بداية  أحداث القضية رقم 12335 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4062 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 7 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ م"  صيدلي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة عقاقير وأمبولات مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وذلك حال قيادته سيارته، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على 7000 كبسولة لعقار البريجابلين المخدرن، و2400 قرص لعقار الكيميريكا المخدر، و50 أمبول لعقار الفنتانيل المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

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