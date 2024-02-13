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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بالكوليرا فى اليمن خلال 2023

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، و21 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، خلال العام الماضي 2023.

وقالت المنظمة- في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية- إنها تلقت بلاغات عن وجود 8 آلاف و426 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن و21 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة بين 1 يناير وحتى 15 ديسمبر 2023.

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وأضاف البيان أن اليمن واحدة من 8 بلدان في إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط، التابع لمنظمة الصحة العالمية (EMRO)، لا تزال تشهد تفشيا بالإصابة بهذا المرض في عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم العوامل التي تلعب دورا كبيرا في عودة ظهور الكوليرا في الإقليم تتمثل في التغيرات المناخية، واستمرار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، وضعف النظم الصحية، وزيادة حركة السكان، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وانخفاض مستوى الوعي بين الجمهور.

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