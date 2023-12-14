تؤثر على صحة العقل.. تحذيرات من "الصحة العالمية" بشأن السجائر الإلكترونية

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى حظر جميع نكهات السجائر الإلكترونية، مسلطة الضوء على مخاطر التدخين الإلكتروني.

وحسب موقع Hindustan times فعند تسليط الضوء على مخاطر التدخين الإلكتروني أو السجائر الإلكترونية، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات إلى معاملتها على غرار التبغ وحظر جميع النكهات واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أدلة كافية على أن استخدام السجائر الإلكترونية ساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، بل يمكن أن يؤدي بدلًا من ذلك إلى إدمان النيكوتين بين الأطفال والشباب.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "بيتم تجنيد الأطفال وإيقاعهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية وقد يصبحون مدمنين على النيكوتين وأحث البلدان على تنفيذ تدابير صارمة لمنع استيعابها لحماية مواطنيها، وخاصة أطفالهم والشباب."

السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة:

تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد سامة يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئة ويمكن أن تؤثر أيضًا على نمو الدماغ وتؤدي إلى اضطرابات التعلم لدى الشباب، ويمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على نمو الجنين عند النساء الحوامل.

الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية:

يقول الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم الرعاية الحرجة وأمراض الرئة، مستشفى سي كيه بيرلا، جوروجرام، حيث يقدم تحليلًا للمخاطر الرئيسية المرتبطة بالتدخين الإلكتروني:

الاعتماد على النيكوتين:

تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهي المادة شديدة الإدمان الموجودة في السجائر التقليدية. يمكن أن يؤدي الاعتماد على النيكوتين إلى الرغبة الشديدة، وأعراض الانسحاب، وصعوبة الإقلاع عن التدخين.

تؤثر على نمو الدماغ:

النيكوتين ضار بشكل خاص للأدمغة النامية لدى المراهقين والشباب، مما يؤثر على الذاكرة والتعلم والانتباه.

تلف الرئة:

يمكن أن تسبب هذه الحالة الخطيرة التهابًا وتندبًا وحتى الموت. تشمل الأعراض السعال وضيق التنفس والتعب وألم الصدر.



مشاكل الرئة طويلة الأمد:

يحتوي رذاذ السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل ثنائي الأسيتيل، والذي تم ربطه بالإصابة بالتهاب القصيبات المسدودة، وهو مرض رئوي خطير. يمكن أن يؤدي التدخين الإلكتروني أيضًا إلى تفاقم حالات الرئة الحالية، مثل الربو.

أمراض القلب والأوعية الدموية:

يمكن أن تؤدي السجائر الإلكترونية إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تؤثر على الصحة العقلية:

يمكن أن يؤدي استخدام النيكوتين إلى تفاقم أعراض القلق والاكتئاب.

التعرض للهباء الجوي السلبي:

يحتوي رذاذ السجائر الإلكترونية على النيكوتين ومواد كيميائية ضارة أخرى يمكن أن تضر المارة، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل.

وأضاف: "تثير السجائر الإلكترونية، الكثير من المخاوف بسبب آثارها الضارة المحتملة على الصحة، بسبب وجود مواد كيميائية ضارة في السوائل الإلكترونية المستخدمة في هذه الأجهزة.

ويمكن أن يؤدي استنشاق هذه المواد الكيميائية، مثل النيكوتين والفورمالدهيد والأكرولين، إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وآثار ضارة على القلب والأوعية الدموية، ولا يزال التأثير طويل المدى لاستخدام السجائر الإلكترونية قيد الدراسة.

قد يساهم استنشاق الجسيمات الدقيقة والعوامل المنكهة في السجائر الإلكترونية في التهاب الرئة وإضعاف وظيفة الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التركيز العالي للنيكوتين في بعض السجائر الإلكترونية إلى الإدمان، خاصة بين الشباب، مما قد يكون بمثابة بوابة لاستخدام التبغ التقليدي.

وعلاوة على ذلك، يمكن لعنصر التسخين في السجائر الإلكترونية أن ينتج منتجات ثانوية ضارة، بما في ذلك المعادن الثقيلة مثل الرصاص مما يساهم في تطور المشاكل الصحية المختلفة.