الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبدرشين

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية في البدرشين، ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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مصرع وإصابة 10 إثر تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" في الشرقية

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16 مصابًا فى حادث تصادم على طريق الضبعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري، للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد أحد قائدي السيارات، واصطدامه بدراجة بخارية، ونتج عن الحادث إصابة 3، تم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تصادم سيارة ودراجة بخارية البدرشين تصادم النجدة حادث مرورى

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