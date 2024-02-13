إصابة 3 في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبدرشين

أصيب 3 بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية في البدرشين، ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري، للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد أحد قائدي السيارات، واصطدامه بدراجة بخارية، ونتج عن الحادث إصابة 3، تم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.