الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 10 إثر تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" في الشرقية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بكسور وسحجات، وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخري ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان بنطاق محافظة الشرقية.

حادث تصادم بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"

كان تلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخري ميكروباص، بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق محافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ علي الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيقات.

محافظة الشرقية طريق بلبيس العاشر مصرع حادث تصادم التحفظ سيارة ملاكي

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