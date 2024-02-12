الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة صيدلى بالإكراه فى الشرقية

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت  محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 1000 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة صيدلي بالإكراه، بنطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، من "أسامة. ع. ع"، 26 عامًا، صيدلى ومقيم بدائرة القسم، بأنه حال عودته لمنزله ليلا مستقلًا سيارته، فوجئ بأشخاص مشهرين فى وجهه أسلحة نارية وبيضاء، واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، وتمكنوا من سرقة مبلغ مالى وقدره 61 ألف جنيه من سيارته كرها عنه.

كشفت التحقيقات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد. ا. أ"، 19 عامًا، طالب بكلية الطب البيطرى، و"سليمان. س. س"، 19 عامًا، عامل بمقهى، و"توفيق. أ. ت"، 19 عامًا، عامل دليفرى بصيدلية، و"حازم. ه. ع"، 19 عامًا، طالب بمعهد تكنولوجيا، حيث اتفق المتهمان الثالث والرابع على ارتكاب الواقعة، عن طريق إمداد المتهم الثالث الرابع بالمعلومات عن المجني عليه، بشأن المبالغ المالية التى تكون بحوزته، وموعد عودته لمنزله ليلا، وبناء على ذلك الاتفاق قام المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمين الأول والثانى على تنفيذ الجريمة، بأن أمد المتهم الأول بسلاح نارى فرد خرطوش والثانى كان بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وقاما بانتظار المجنى عليه أسفل منزله، وما إن شاهداه حتى قاما بمفاجأته مشهرين فى وجهه الأسلحة التى بحوزتهما، وانهالا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته، وتمكنا من الاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب إتمام جريمتهما قاما بالتقابل مع المتهم الرابع وإعطائه المبلغ المالى لتقسيمه بينهم جميعا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد سرقة العاشر من رمضان

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