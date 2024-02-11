حيثيات المشدد 7 سنوات لمتهم بسحل فتاة فى الزاوية الحمراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها على المتهم بسرقة فتاة بالإكراه وسحلها على الأرض، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيي عادل وعادل أحمد حراجى، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وذكرت المحكمة في أسباب الحكم إن وقائع الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتلخص في أنه حال استقلال المجني عليها مركبة توك توك قيادة المتهم "أحمد سامح"، توقف فجأة وأوهمها أن المركبة أصابها عطل مفاجئ، وطلب منها هاتفها المحمول ليستعين بالكشاف الموجود به لإصلاح ذلك العطل، وما إن سلمته الهاتف طلب منها مساعدته في دفع التوك توك، وما إن استجابت حتى فر مسرعًا به وبحوزته هاتفها فتعلقت بالتوك توك محاولة الإمساك به، إلا أنه لم يلتفت وظل يسحلها أرضًا وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكن الأهالي من الإمساك به.

وأضافت المحكمة في أسباب الحكم، أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهدت به المجني عليها وتحريات مباحث الزاوية الحمراء وما جاء بالتقرير الطبي، حيث قررت المجني عليها أنه أثناء عودتها من عملها استقلت "توك توك" من شارع الشركات، وأثناء ذلك وفي شارع حدائق السادات، توقف المتهم عن القيادة وأخبرها بوجود عطل في التوك توك، وطلب منها هاتفها المحمول لاستعمال الكشاف في إصلاح الأسلاك أسفل التابلوه ثم طلب منها النزول ومساعدته في دفع التوك توك، وأثناء إمساكها بجسم "التوك توك"، فوجئت به يشغله ويفر به مسرعًا، ما أدى إلى سحلها أرضًا، وظلت على هذا الوضع حتى تمكن المارة من إيقافه والإمساك به ومساعدتها على النهوض والاتصال بالشرطة.

ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة حضوريًا المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.