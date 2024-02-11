الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حيثيات المشدد 7 سنوات لمتهم بسحل فتاة فى الزاوية الحمراء

حبس متهم
حبس متهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها على المتهم بسرقة فتاة بالإكراه وسحلها على الأرض، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيي عادل وعادل أحمد حراجى، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وذكرت المحكمة في أسباب الحكم إن وقائع الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتلخص في أنه حال استقلال المجني عليها مركبة توك توك قيادة المتهم "أحمد سامح"، توقف فجأة وأوهمها أن المركبة أصابها عطل مفاجئ، وطلب منها هاتفها المحمول ليستعين بالكشاف الموجود به لإصلاح ذلك العطل، وما إن سلمته الهاتف طلب منها مساعدته في دفع التوك توك، وما إن استجابت حتى فر مسرعًا به وبحوزته هاتفها فتعلقت بالتوك توك محاولة الإمساك به، إلا أنه لم يلتفت وظل يسحلها أرضًا وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكن الأهالي من الإمساك به.

وأضافت المحكمة في أسباب الحكم، أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهدت به المجني عليها وتحريات مباحث الزاوية الحمراء وما جاء بالتقرير الطبي، حيث قررت المجني عليها أنه أثناء عودتها من عملها استقلت "توك توك" من شارع الشركات، وأثناء ذلك وفي شارع حدائق السادات، توقف المتهم عن القيادة وأخبرها بوجود عطل في التوك توك، وطلب منها هاتفها المحمول لاستعمال الكشاف في إصلاح الأسلاك أسفل التابلوه ثم طلب منها النزول ومساعدته في دفع التوك توك، وأثناء إمساكها بجسم "التوك توك"، فوجئت به يشغله ويفر به مسرعًا، ما أدى إلى سحلها أرضًا، وظلت على هذا الوضع حتى تمكن المارة من إيقافه والإمساك به ومساعدتها على النهوض والاتصال بالشرطة.

ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة حضوريًا المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد المستشار أحمد رضا محمد وقائع الدعوى عطل مفاجئ حيثيات الحكم

مواد متعلقة

كان عنده مغص.. تفاصيل سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية بالشيخ زايد

بسبب أولوية الجلوس.. سحل طالبة على يد زميلتها وآخرين في أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

موعد تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024 وجدول الزيادات

بشير جبر: الانفجارات القوية والعنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

حيثيات المشدد 7 سنوات لمتهم بسحل فتاة فى الزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح