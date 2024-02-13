الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المناسترلي: مصر وتركيا تمتلكان فرصة تحالف اقتصادي مهم في الشرق الأوسط

المهندس ابراهيم المناسترلي
المهندس ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصر تعد بوابة أفريقيا لتركيا من أجل زيادة الصادارات.

أضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلاقات الاقتصادية المصرية من شأنها أن تمثل تحالف اقتصادي هام في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه من المهم والضروري الاستفادة من العلاقات الاقتصادية للبلدين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

أكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تتمتع حاليا بتعاون مثمر من شأنه أن يسهم في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار حاليا، وتتطلع الحكومتان إلى زيادته إلى نحو 20 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة. 

أشار إلى توقيع البلدين على اتفاقية التجارة الحرة وإنشاء خط الرورو، وتشجيع التعاون في مجالات السياحة والطاقة والرعاية الصحية وإنشاء أفرع للبنوك الوطنية في البلدين، بجانب الاستفادة من خط الائتمان التركي بقيمة 100 مليون دولار والذي يوفر تمويلًا بنسبة 85% للمكون التركي بفائدة 9%.

حجم تجارة بينية 10 مليارات دولار بين مصر وتركيا

وفي قت سابق، قالت سفارة تركيا، إن حجم التجارة البينية وفقا للأرقام الرسمية يقدر بنحو 10 مليار دولار متضمنة صادرات الغاز المسال، فيما تشير أحدث الاحصائيات تحقيق الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 48% خلال الفترة من يناير - اغسطس من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حين سجلت الواردات المصرية من تركيا انخفاضًا بنسبة 36% خلال نفس الفترة.

أضافت، أن السفارة التركية تولي اهتماما كبيرًا بنمو التجارة البينية إلى 20 مليارات دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة، مؤكدة نمو الصادرات وخلق فرص العمل، منها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة.

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