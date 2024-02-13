الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزهيرى: مصر وتركيا تحالف اقتصادى هام فى الشرق الأوسط

علاء الزهيرى
علاء الزهيرى

 قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تظهر العلاقات الاقتصادية المصرية التركية بمظهرها الحالي أنها تمتلك إمكانات هائلة للتطور والتوسع، حيث تعتبر الاستثمارات التركية في مصر والشراكات الاقتصادية بين البلدين عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصادات المحلية.

وأكد "الزهيري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المهم أن يستمر التركيز على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وخلق فرص جديدة للنمو والتطور.

وأوضح أن الاستثمارات التركية في مصر تمثل جزءًا أساسيًا من العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وتحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين. تعزز هذه الاستثمارات التبادل التجاري وتعزز الاقتصادات المحلية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه من المهم أيضًا أن يستمر البلدان في تعزيز التعاون وتجاوز التحديات بشكل مشترك، من أجل بناء شراكة اقتصادية قوية وفعالة تعود بالفائدة على البلدين والمنطقة بأسرها في إطار زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية التركية. 

ونشرت الصحف التركية أنه من المتوقع اتخاذ خطوات لزيادة حجم الصناعات الدفاعية والتجارة بين البلدين خلال المباحثات التي ستشهدها الزيارة.

وأضاف أن تركيا تهدف من خلال الزيارة لرفع حجم التجارة مع مصر، أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، إلى 15 مليار دولار وتوسيع الاستثمارات التركية في مصر.

وتطلع مصر إلى زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي. 

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