الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحرير 131 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

المخابز
المخابز

 حررت مديرية التموين في محافظة المنيا 131 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق.


وقال وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف، إن حملات تفتيشية ورقابية استهدفت المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

التموين: احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر والسكر 5 شهور


وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و31 مخالفة في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلاً رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري، موضحًا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف "المصيلحي"، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

وشدد على مديري المدريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التي تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية، بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، ما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وصرح معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، واضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور الوزير وجه السادة مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

txt

شرطة التموين تضبط 317 طن أرز و107 أطنان دقيق مدعم

مديرية التموين محافظة المنيا المخابز البلدية المخابز البلدية والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين الطاقة والمواد البترولية

مواد متعلقة

احتياطى القمح والسكر والزيت 5 أشهر.. واللحوم والدواجن 10 أشهر

عشماوى: طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الجارى

التموين: احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر والسكر 5 شهور

حملات تموينية للرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع بكفرالشيخ

وزير التموين: معارض أهلًا رمضان ستقام فى منتصف الشهر الجارى

تراجعت معظمها.. أسعار الخضروات "جملة" اليوم السبت

تقرير للتموين: 1500 محل مشارك حتى الآن فى الأوكازيون الشتوى

بيان من البورصة السلعية بشأن موعد بدء التداول على الذهب

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

قبل الاجتماع الحاسم.. بايدن: لا خيار لتبادل الأسرى سوى الهدنة في غزة

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟