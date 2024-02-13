تحرير 131 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حررت مديرية التموين في محافظة المنيا 131 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق.



وقال وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف، إن حملات تفتيشية ورقابية استهدفت المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.



وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و31 مخالفة في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلاً رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري، موضحًا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف "المصيلحي"، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

وشدد على مديري المدريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التي تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية، بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، ما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وصرح معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، واضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور الوزير وجه السادة مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.