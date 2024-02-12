الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشماوى: طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الجارى

رئيس بورصة السلع،
رئيس بورصة السلع، الدكتور إبراهيم عشماوي

أكد رئيس بورصة السلع، الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه سيتم خلال العام الحالي طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة، وعلى رأسها المنتجات البتروكيماوية. وأضاف في تصريحاته، خلال تفقده لإحدى المولات التجارية، أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة، وكذلك الحصول على موافقة الرقيب في مصلحة الدمغة والموازين. وأشار إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.

وبالنسبة لمحفزات التي طرحتها بورصة السلع مصر لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال عشماوي إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية، فضلًا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية، ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية. وأشار أيضًا إلى حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول، حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري بأي أعباء إضافية.

وكان قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك تفاوتًا في الأسعار نتيجة لسعر الصرف في السوق الموازية. وعندما يكون هناك استقرار في سعر الصرف، سيكون هناك انخفاض، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع بعض السلع في البورصة العالمية، ومصاريف الشحن، والتضخم. وأشار إلى أنه يتم رصد بعض التغيرات السعرية في السلع الاستهلاكية.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أحد مشاريع الشباب، أكد أن هناك تعاقدات على اللحوم والدواجن تصل إلى 10 شهور، وسيكون هناك شوادر ومعارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات. وأضاف أن الأسعار ستكون أقل من الأسواق الخارجية بنسبة 15%، كما أن هناك مكانًا مخصصًا في السلاسل التجارية لسلع "أهلًا رمضان".

وأكد أن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ثابتة وليست متغيرة، وأن جميع السلع متاحة ومتوفرة. وأشار إلى وجود تغيرات سعرية في السوق الحر نتيجة للأسباب التي ذكرها.

وأوضح أنه لن تكون هناك تسعيرة جبرية، حيث إن السوق المصرية سوق حرة، وأن هناك 7 سلع استراتيجية سيتم وضع حد أقصى لأسعارها بدءًا من مارس، وهذه السلع هي: الأرز والزيت والسكر والفول والجبنة والمكرونة والعدس.

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