حملات تموينية للرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع بكفرالشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم الأحد، تنفيذ حملات تموينية للرقابة والتفتيش على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن، بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بمدينة قلين؛ لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجَّه المحافظ بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وقال المحافظ إن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، تضمنت محاضر: "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالتعليمات، نظافة، شهادة صحية"، وذلك تحت إشراف رئيس مركز ومدينة قلين خالد كشك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وجارٍ عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكلَّف مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية ويوميًا، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانيا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، موضحًا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ "جمعيتي".

وأضاف المصيلحي أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلًا رمضان والشوادر أيضا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك في معارض "أهلًا رمضان" وبركن خاص.