الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التفاصيل الكاملة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم 13 فبراير 2024

تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتسأل عدد ضخم من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير لعام ٢٠٢٤، وذلك من أجل معرفة التفاصيل كاملة عن حالة الطقس قبل الخروج من المنزل خاصة أن الطقس متغير خلال تلك الأيام وهو ما يجعل على المواطنين يتسائلون خارج المستمر عن تفاصيل حالة الطقس.

‏ ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية الموافق الثلاثاء  ١٣ فبراير لعام ٢٠٢٤، وذلك من اجل معرفة التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس قبل الخروج من المنزل.

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت هيئة الأرصاد في مصر، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا وتكون «بنسبة حدوث 50% تقريبًا»، بمناطق من كافة السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري، وستمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وفي جنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الأرصاد الجوية في مصر غدا الأربعاء، إلى سقوط أمطار خفيفة وتكون بنسبة حدوث «40% تقريبًا»، بمناطق من جنوب الوجه البحري وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد ستمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وتكون «بنسبة حدوث 20% تقريبًا».

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد التقلبات والأمطار

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت من نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته من طقس معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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