حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنين قبل التحرك من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس يكون مائل للدفء على جميع السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلًا بالصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت هيئة الأرصاد في مصر، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا وتكون «بنسبة حدوث 50% تقريبًا»، بمناطق من كافة السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري، وستمتد ليلًا إلى مناطق من خليج العقبة وفي جنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الأرصاد الجوية في مصر غدا الأربعاء، إلى سقوط أمطار خفيفة وتكون بنسبة حدوث «40% تقريبًا»، بمناطق من جنوب الوجه البحري وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، قد ستمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وتكون «بنسبة حدوث 20% تقريبًا».

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت من نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته من طقس معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، بيان حالة البحر الأحمر، حيث سوف تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

متوسط درجات الحرارة العظمة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 18-25

السواحل الشمالية: 16-24

شمال الصعيد: 19-26

جنوب الصعيد: 22-29