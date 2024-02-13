حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد التقلبات والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة محذرة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في مصر بدء من الأربعاء 14 فبراير إلى الجمعة 16 من ذات الشهر، حيث يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مما يؤدي إلى سيطرة طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلا، مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، ويتسبب نشاطات الرياح على أغلب الأنحاء في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 8-9 درجات مئوية، مع فرص لتساقط الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

موعد وأماكن هطول الأمطار

ويتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، حيث تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق وتكون على النحو التالي:

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 14 فبراير

هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، ومناطق أخرى، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق محددة من منطقة خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

الخميس 15 فبراير

كما من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق من مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، كما يمكن أن تكون الأمطار مصحوبة بحبات البرد، من جهة أخرى من المتوقع هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وسيناء.

الجمعة 16 فبراير

من المتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق من مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، كما يمكن أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومنطقة خليج السويس، وسيناء، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.