دوري المحترفين.. بترول أسيوط يستضيف مكادي وأسوان يواجه أبوقير للأسمدة في مجموعة الهبوط

يحل أبوقير للأسمدة ضيفا على فريق أسوان، ويستضيف بترول أسيوط فريق مكادي في الثالثة عصر اليوم في الأسبوع الأول لمجموعة الهبوط بالمرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يواجه مكادي

في ملعبه يستضيف بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود فريق مكادي بقيادة نبيل محمود، وأنهى بترول أسيوط المرحلة الأولى في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات وأربعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 20 هدفا واهتزت شباكه 20 مرة، ويتقدم بفارق سبع نقاط عن المركز الخامس عشر الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثاني "ب" لذلك فوزه اليوم يجعله قريبا من البقاء، خاصة إذ تعثر دكرنس أمام النصر للتعدين.

في المقابل أنهى فريق مكادي المرحلة الأولى في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من انتصارين وتسعة تعادلات و8 هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا، ولتحقيق حلم البقاء في دوري المحترفين قامت إدارة النادي بتدعيم الفريق بعدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

يدير المباراة إسلام أبوشنب ويساعده محمد سعيد عبد العظيم ومحمد خالد عيد ومعهم لطفي شعبان حكما رابعا.

أسوان يستضيف أبوقير للأسمدة

ويستضيف أسوان بقيادة هشام زكريا فريق أبوقير للأسمدة وأنهى فريق أسوان المرحلة الأولى في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من خمسة انتصارات وسبعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا، وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لأسوان الذي تفصله نقطة واحدة عن المركز الخامس عشر الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثاني "ب" لذلك يرفع أسوان شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 25 والتساوي مع أبوقير للأسمدة.

على الجانب الأخر أنهى فريق أبوقير للأسمدة المرحلة الأولى في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من ستة انتصارات وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا، ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية للبقاء بعيدا عن المراكز الستة الأخيرة التي يهبط أصحابها للقسم الثاني "ب".

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده محمد علي توفيق ومحمد مجدي السيد ومعهم عبد الحكيم ناصر حكما رابعا.