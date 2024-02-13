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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إليسيا يانكون وخطيبها يرويان قصة حبهما فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

إليسيا يانكون وخطيبها
إليسيا يانكون وخطيبها

في حوار خاص مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، كشف على عثمان، خطيب إليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، ومذيعة ومنتجة محتوى إعلامي، عن قصة حبهما وكيفية تطور علاقتهما من الصداقة إلى الخطوبة.

 

وقال عثمان إنه التقى بإليسيا لأول مرة في أحد الملاعب أثناء مباراة للأهلي، وأنه أعجب بها من النظرة الأولى، وأن صديقه أخبره أن والدها هو مدرب حراس النادي الأهلي، وأضاف أنه بعد ذلك تواصل معها في إطار عملها في مجال السوشيال ميديا والمحتوى الذي تقوم به في مصر.

 

وأشار عثمان، إلى أنه بدأ يرافق إليسيا يانكون في رحلاتها السياحية في عدة دول، وأنهما اكتشفا توافقهما في المجال الذي يعملان به، وأنهما شعرا بالامتنان لربهما على هذه النعمة.

 

وأوضحت يانكون، أنه قرر خطبتها في الإمارات بعد فوز الأهلي ببطولة السوبر، وأنه أعلن عن خطوبتهما على الهواء مباشرة على صفحة صديقه، وأنها فرحت كثيرا وزغردت.

 

وأعرب عن حبه الكبير لإليسيا يانكون، وقال إنها تجمع بين الجمال والأصالة، وأنها مبدعة ومحبوبة من الناس، وأنه يشعر وكأنه مع صديقه المقرب، وأكد أنه يتولى إدارة حسابها على السوشيال ميديا، وأنه يساعدها في وضع استراتيجية للمحتوى والاتجاه الذي تتبعه.

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