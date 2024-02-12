الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

واردات المصريين من السلع المعمرة تنكمش 30% خلال 11 شهرا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت واردات مصر من السلع المعمرة انكماشها بنسبة 30%، لتصل إلى حدود 3.047 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 867.8 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

تراجع واردات السلع المعمرة


حاءت واردات تليفزيونات فى مقدمة السلع المعمرة الأكثر تراجعًا إلى نحو 12.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 382.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 369.4 مليون دولار، يليها واردات أجهزة هواتف للأفراد التى هبطت لأدنى مستوياتها مسجلة 4.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 342.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
وسجلت واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها تراجعًا إلى 48.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 139.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يانخفاض قدره 91.2 مليون دولار، كما انخفضت قيمة واردات ثلاجات إلى 114.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 145.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 30.5 مليون دولار.

ارتفاع حركة استيراد سيارات


وانخفضت واردات مصر من غسالات إلى 20.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 32.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 12.7 مليون دولار، كذلك انخفضت واردات أثاث ومقاعد وحوامل فرش إلى 116.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 122.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 5.5 مليون دولار، وعلى النقيض ارتفعت واردات سيارات ركوب إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار.

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