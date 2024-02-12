مدير تعليم العاصمة يكرم الطلبة المتفوقين دراسيًا

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، انتظام اليوم الثاني من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة الشهيد يسرى عميرة الثانوية الإعدادية النموذجية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وتابع موسى الجدول المدرسي وخريطة الإشراف، مشيرًا الى سرعة تسليم الكتب المدرسية للمرحلة الإعدادية، والالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وجعل المدرسة بيئة جاذبة.

وكيل تعليم القاهرة يتابع الحضور اليومي

وتفقد وكيل أول الوزارة، حصة لمادة الفيزياء وحث فيها الطلاب على الجد والاجتهاد للوصول إلى القمة ومتابعة المنصات التعليمية وممارسة الأنشطة والالتزام بالحضور اليومي حفاظًا على مستقبلهم.

بعدها توجه لمتابعة حصة لمادة الرياضيات وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من الحصة، وعما إذا كانت تواجههم أي من المشاكل للعمل على حلها على الفور، حيث أكد الطلاب على أن المدرسة تعمل بكافة طاقاتها لتحقيق كافة متطلباتهم.

ويتابع ندوة تثقيفية

كما تابع مدير المديرية الندوة التثقيفية الأولى بعنوان "التوعية بالخدمات البريدية" ونظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بالتعاون مع هيئة البريد التي تسهم في نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب وتعريفهم بالخدمات البريدية الجديدة المستحدثة وكذلك تعريفهم بأهمية الادخار والتوفير.

وأخيرًا كرم الطلبة الفائقات في الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها للجميع.

ووجه وكيل أول الوزارة بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.

وفى ختام الزيارة توجه وكيل تعليم القاهرة بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة على الجهد المبذول والمتميز وتضافر كافة الجهود والتعاون لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب.

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