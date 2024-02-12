بعد ختام المرحلة الرابعة.. إلى أين وصل مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" بمحافظات مصر؟

اختتم مسرح "المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المرحلة الرابعة من جولاته بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ ويأتي ذلك في إطار خطة أنشطة وزارة الثقافة.

وخلال الفترة المقبلة؛ يستهدف مسرح "المواجهة والتجوال" زيارة المحافظات الحدودية، ومن بينها "شمال سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر"، فضلا عن محافظتي الفيوم وسوهاج.

ما وصل إليه مسرح "المواجهة والتجوال" حتى الآن

ويعد مسرح "المواجهة والتجوال" واحدًا من المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الثقافة في عام 2018، بهدف تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ومواصلة خطوات استعادة دور المسرح التنويري في المحافظات لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.

جاء ميلاد شعبة مسرح "المواجهة والتجوال" لتتبع فرقة المسرح الحديث، وخلال فترة عملها قدمت العديد من الجولات بالمحافظات ولاقت عروضها إقبالا جماهيريا كبيرا، وكنتيجة لهذا النجاح، وفي عام 2019 تحولت شعبة مسرح «المواجهة والتجوال» إلى فرقة تابعة للبيت الفني للمسرح، وتحولت إلى مشروع قومي يغزو أقاليم وقرى ونجوع مصر.

ورغم جائحة كورونا لم يتوقف عطاء الفرقة، فقد شاركت بالتعاون مع فرقة المسرح القومي في المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، واستكملت خطة مسرح "المواجهة والتجوال" في النصف الأول من عام 2021، وشملت 9 عروض مسرحية بـ14 محافظة مصرية.

وفي عام 2022 كانت الانطلاقة الثالثة للعام الثالث لمشروع "المواجهة والتجوال"، وضم 7 عروض مسرحية قدمت عروضها لـ203 قري بـ18 محافظة، منها 26 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

وفي 2023 أقام البيت الفني للمسرح 166 ليلة عرض مسرحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال فرقة مسرح "المواجهة والتجوال"، في "قنا - العريش - دمياط - الغربية - السويس - الغربية - الدقهلية - أسيوط - المنيا - الوادي الجديد - الفيوم - سوهاج - حلايب وشلاتين - جنوب سيناء - شمال سيناء - بني سويف - بورسعيد".

ومنذ مطلع 2024؛ تم تنفيذ 120 ليلة عرض مسرحي، في قرى "حياة كريمة"، وشارك بها العديد من عروض البيت الفني للمسرح منها "عفركوش" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، و"نجوم من خشب" و"أكتوبر الذهبي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "ليلة القتلة" من إنتاج مسرح الطليعة، بالإضافة إلى "101عزل" و"توتة توتة" من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال.

وخلال شهر فبراير الجاري، تم تقديم 10 ليالي عرض في 8 قرى بمحافظتي أسيوط وقنا منها عرضان أقيما على مسرحي قصر ثقافة قنا وأسيوط، وجابت الفرقة بمحافظة قنا، قرى: المعن، الطويرات، الترامسة، البياضية، وقصر ثقافة قنا، أما محافظة أسيوط فتم تقديم العروض بقرى "بني مر، نجع السبع، مسرع، بني غالب، العصارة".