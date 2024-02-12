الأربعاء.. افتتاح معرضي "دعوة للحياة" و"على مشارف الطريق" بمركز كرمة بن هانئ

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضين أحدهما للفنانة ليلى محسن حسن بعنوان "دعوة للحياة"، والآخر للفنانة نوران غباشي تحت عنوان "على مشارف الطريق"، في السادسة مساءً بعد غدٍ الأربعاء، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يستمر المعرضان حتى السبت الموافق 24 فبراير الجاري، على أن يفتتحان يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً عدا الجمعة والإثنين، بمقر المتحف في 6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة.

نبذة عن متحف أحمد شوقي

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة؛ فإنه في عام 1972 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل كرمة ابن هانئ إلى متحف يحمل باسم أمير الشعراء أحمد شوقي وتم افتتاحه في 17 يونيو 1977 ثم افتتح ثانية في ثوبه الجديد بعد تطويره وتجديده واستحداث مركز ثقافي (مركز كرمة ابن هانئ الثقافي) عام 1996.

ويحتوي متحف أحمد شوقي على مجموع مقتنيات تقدر بحوالي 1153 قطعة تجمع بين الأثاث واللوحات والتحف والصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى النياشين وملابس التشريفة الخاصة بأمير الشعراء وكذلك بعض الهدايا والوثائق التي قدمت إليه بمناسبة تتويجه أميرا للشعراء، ويطل المتحف على النيل وتبلغ مساحته 1433م 2.

أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك (16 أكتوبر 1868 - 14 أكتوبر 1932)، كاتب وشاعر مصري يعد أعظم شعراء العربية في العصور الحديثة، يلقب بـ"أمير الشعراء"، وتعتبر سنة 1893 سنة تحوّل في شعر أحمد شوقي حيث وضع أول عمل مسرحي في شعره، فقد ألّف مسرحية علي برحيات يتفاعل في خاطره حتى سنة 1927 حين بويع أميرا للشعراء.

وفاجأ الموت شوقي بعد فراغه من نظم قصيدة طويلة يحيي بها مشروع القرش الذي نهض به شبان مصر، وتوفي في 14 جمادى الآخرة 1351 هـ / 14 أكتوبر 1932م.