الأعلى للثقافة ينظم ندوة عن "مسارات القضية الفلسطينية".. اعرف الموعد والمكان

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "مسارات القضية الفلسطينية فى ظل المتغيرات الجديدة"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ومقررها الدكتور محمد مرسي بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية وعميدها الدكتور أحمد وهبان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية - جامعة قناة السويس وعضو اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية وعميدكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، الدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو اللجنة، والدكتور محمد مرسى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا ومقرر اللجنة.

ويمكن الحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب، ومن المقرر أن يتم بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

مسابقة الشعر بالأعلى للثقافة

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة، ألّا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة، ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية ملف "word".

وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز) أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.