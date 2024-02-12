الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأعلى للثقافة ينظم ندوة عن "مسارات القضية الفلسطينية".. اعرف الموعد والمكان

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "مسارات القضية الفلسطينية فى ظل المتغيرات الجديدة"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية  ومقررها الدكتور محمد مرسي بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية وعميدها الدكتور أحمد وهبان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية - جامعة قناة السويس وعضو اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية وعميدكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، الدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو اللجنة، والدكتور محمد مرسى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا ومقرر اللجنة.

ويمكن الحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب، ومن المقرر أن يتم بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

مسابقة الشعر بالأعلى للثقافة  

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة، ألّا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة، ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية ملف "word".

وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز) أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة مسارات القضية الفلسطينية فى ظل المتغيرات الجديدة القضية الفلسطينية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

مواد متعلقة

التسويق وريادة الأعمال ضمن لقاءات الملتقى 15 لفتيات "أهل مصر" بالوادي الجديد

انطلاق ورش أسبوع أهل مصر من مسرح فوزى فوزى بأسوان (صور)

الأربعاء.. "حب الوطن" فى ملتقى دار الكتب لأدب الطفل

نقاش حول "الذكاء الاصطناعى والترجمة" بالأعلى للثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب لبحث سبل التعاون

⁠4 أعمال أدبية تتحول إلى مسلسلات في رمضان 2024.. أبرزهم لـ إحسان عبد القدوس

غدًا.. "التنمية الثقافية" يحتفل باليوم العالمى للإذاعة بمركز الإبداع الفنى

مكتبة مصر العامة تناقش "مواقع التواصل الاجتماعى: دراسة وتحليل" لـ نهاد صبيح.. غدًا

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال