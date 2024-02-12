الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 الترم الثاني للغة العربية

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2024.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

الموضوع الأول «تراث وثقافة»، يتضمن نص الاستماع رحلة من النيل إلى طوكيو، وقصة قوس قزح، ونص معلوماتي: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتثري حياتنا، وبالنسبة للقواعد اللغوية: مراجعة عامة على علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بأنواعه ومراجعة عامة «أنواع الضمائر وعلامة إعراب الأسماء الخمسة والأفعال الناسخة وعملها والحروف الناسخة وعملها»، والإملاء مراجعة على الألف اللينة، والخط: كتابة جمل الخط الواردة في المحور الثالث من الكتاب، والتعبير الكتابي: نموذج كتابة وصف مشهد.

 وجاء الموضوع الثاني «علم وحضارة» في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024:- يتضمن النصوص: شعر«عليك بالعلم اليازجي» ونص معلوماتي مصر وإرث العلم، وتشمل القواعد اللغوية: النكرة والمعرفة وأنواع المعارف وأنواع خبر كان وأخواتها وأنواع خبر إن وأخواتها، والتعبير الكتابي نموذج كتابة رسالة اجتماعية، والموضوع الثالث «صحة ورياضة»:- يتضمن نص استماع: نص استماع نجوم الرياضة ونص معلوماتي الرياضة والتاريخ،ويتضمن القواعد اللغوية رفع الفعل المضارع، والاملاء همزة القطع، والتعبير الكتابي نموذج كتابة خبر في جريدة.

منهج الصف السادس الإبتدائى الجديد 2024 إنجليزى

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

منهج الأسبوع الثالث للصف السادس الابتدائي 2024

ومع بداية من الأسبوع الثالث من مارس حتى نهاية إبريل: المحور الرابع «مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي»، والموضوع الأول «نحو المستقبل» ويتضمن نص استماع عن الهوية الرقمية وقصة الروبوتات ونص معلوماتك عن تاريخ الروبوتات، والقواعد اللغوية نصب الفعل المضارع وحروف العلة والمضارع الصحيح الأخر والمعتل الآخر، والإملاء عن الهمزة المتوسطة، والخط كتابة جمل الخط الواردة في المحور الرابع من الكتاب، والتعبير كتابة قصة خيالية ضمن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024.

فيما جاء الموضوع الثاني «التطور التكنولوجي في العلوم» تتضمن النصوص: شعر قوة العلم محمود سامي البارودي ونص معلوماتي العلوم والتكنولوجيا، القواعد اللغوية جزم الفعل المضارع والأفعال الخمسة، والتعبير كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة.

الموضوع الثالث «الألعاب الإلكترونية»: يتضمن نص استماع عدت من جديد ونص معلوماتي الصحة البدنية والعقلية في الألعاب الإلكترونية، والقواعد اللغوية مراجعة عامة، والتعبير الكتابي كتابة نص لمناقشة المزايا والعيوب.

منهج الأسبوع الثالث للصف السادس الابتدائي 2024 منهج الصف السادس الابتدائي تطوير المناهج اللغة العربية وزارة التعليم

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