تفاصيل الملتقى البحثى الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة

ينظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة لملتقى البحثى السنوى الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، المنعقد برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى.





وتقام فعاليات الملتقى على مدار يومى 13 - 14 فبراير 2024 الجارى، ويتضمن الملتقى 7 جلسات بحثية وعدة حلقات نقاشية ويشارك به لأول مرة البروفيسور (فيل جى أوتر) وهو رئيس قسم الاتصال بجامعة لويزيانا لافييت بالولايات المتحدة والدكتور (توماس هانيتساك) أستاذ ورئيس قسم الاتصال بجامعة لودفيج ماكسميليان - ميونيخ – ألمانيا، على أن يكون ضيف شرف الملتقى هو رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى

وكانت دكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية إلى أهمية الملتقى البحثى لقسم الاذاعة وأشارت إلى أن هذه الملتقيات البحثية من شأنها أن تعزز من الدور الأكاديمى والمهنى لكلية الإعلام بأقسامها المختلفة وأكدت أن موضوع الملتقى يمثل محورًا هامًا فى مجال الدراسات الإعلامية المستقبلية نظرًا لما تتميز به تكنولوجيا الاتصال الرقمية واهميه العمل لإيجاد منصة للتفاعل الحر بين الباحثين الأكاديمين والمهنيين الممارسين. وأشارت بأنها تأمل فى خروج هذا الملتقى بتوصيات من شأنها أن تعزز بالدور الأكاديمى للاعلاميين فى مجال الممارسة المهنية وخاصة فى ظل الفراغ التشريعى فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.