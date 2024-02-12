وزير العمل: 2.2 مليار جنيه دعمًا لـ423.6 ألف عامل في 3983 منشأة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج".

صندوق إعانات الطوارئ

وأوضح "شحاتة"، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالعاصمة الإدارية، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية".

وبحسب بيان صحفي، أعلن مجلس الإدارة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024"، 35 مليونًا و600 ألف جنيه، استفاد منها 4 ألاف و795 عاملًا يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية.

يُشار إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات "العام والأعمال العام والخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

الإعانات المنصرفة للعاملين

وذكر البيان أن مجلس الإدارة ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيه 2023.

حضر الاجتماع: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، ومحمد جبران رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء اسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي.