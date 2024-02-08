الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

وزارة العمل: مشروعات فعلية لخريجات مركز التدريب المهني ببورسعيد

مديرية العمل ببورسعيد
مديرية العمل ببورسعيد

نظَّمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات تقييم مشروعات نفَّذتها خريجات برامج التدريب المهني المجاني على مهن التفصيل والحياكة بمركزالتدريب المهني ببورسعيد، والتى قدمتها 25 متدربة.

إنشاء صفحات تسويقية 

وشملت الفعالية إنشاء الصفحات التسويقية على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي؛ للإعلان والترويج لمنتجاتهم من الملابس جاهزة، الملايات، والعباءات، ومنتجات الهاند ميد، والتي جرى تصميمها بحرفية تواكب التقدم التكنولوجي وأساليب التسويق الإلكتروني الحديثة، وعرض 4 مشروعات لمجموعة من المتدربات اللاتي قمن بإعداد وإدارة صفحاتهم التجارية وتمكنوا من تحقيق رواج وتواجد لمنتجاتها داخل المجتمع بكفاءة،والتنافس على جذب أكبر عدد من العملاء وتحقيق أرباح أولية لهم.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهني المناسبة لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

التدريب على الحرف والمهن

وأكد مدير المديرية، الحريص على تقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال تدريبهم على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال ما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل وتأسيس مشاريع متناهية الصغر للفتيات خاصة.

وأكد في كلمته للفتيات، أهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية مجانية بمركز التدريب بمديرية العمل ببورسعيد، وكذلك تنمية وتطوير طاقات وإبداعات الشباب المهنية من خلال ريادة الأعمال والمشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال الشباب.

نظَّم ورشة التدريب أعضاء فريق مركز التدريب المهني بالمديرية منار العوضي، مدير المركز، والمدربات: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى، مدرب فني هاني عيسى، هناء المتبولي، حنان أبوالعلا باحث.

مديرية العمل التدريب المهني بورسعيد تدريب مهن

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