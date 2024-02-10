السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون العمل تستكمل اجتماعاتها

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية" منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ.

مشروع قانون العمل 

يأتى ذلك في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء،والمُستشارين.

ملاحظات مشروع قانون العمل 

وأكد الوزير حسن شحاتة أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه.

وأوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

كانت وزارة العمل قد بدأت فى أكتوبر الماضى، إجتماعاتها برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"،حيث أكد الوزير حسن شحاتة،على أن "الوزارة" ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل.

وزير العمل حسن شحاتة اللجنة القانونية مشروع قانون العمل مجلس الشيوخ

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