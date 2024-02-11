الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج: المنقذ ماكتومناى يحقق فوزًا قاتلاً لليونايتد على أستون فيلا

اليونايتد
اليونايتد

تمسك مانشستر يونايتد بآماله في المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه أستون فيلا، الأحد، في المرحلة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 17، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات. 

وأدرك البرازيلي دوجلاس لويز التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أعاد البديل المنقذ هذا الموسم الأسكتلندي سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق  في الدقيقة 86، ليمنح النقاط الثلاث لناديه في الوقت القاتل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ13 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 41 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم. 

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصارين فقط خلال لقاءاته السبعة الأخيرة في البطولة، عند 46 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، مهدرا فرصة التقدم لأندية المربع الذهبي بالمسابقة، علما بأن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها في الدوري خلال الموسم الحالي.

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