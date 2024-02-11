الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على أستون فيلا بهدف في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وأستون
مانشستر يونايتد وأستون فيلا

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام أستون فيلا متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل راسموس هويلاند هدف التقدم لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 17 بعد متابعته لرأسية هاري ماجواير قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس.

وأصبح راسموس هويلاند ثاني أصغر لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف نيكولا أنيلكا مع أرسنال في نوفمبر 1998 (19 عامًا و239 يومًا)، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا و7 أيام.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص المهدرة من جانب الفريقين، وتحديدًا من جانب أستون فيلا الذي أهدر أكثر من فرصة تصدى لها الحارس الكاميروني أونانا ببراعة.

وشهدت الدقيقة 25، انفراد تام من واتكينز الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح أستون فيلا لكن تصدى لها حارس مانشستر يونايتد بنجاح.

تسديدة من رامسي لاعب أستون فيلا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر يونايتد.

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مانشستر يونايتد راسموس هويلاند أستون فيلا الإنجليزي البريميرليج الدورى الانجليزى

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