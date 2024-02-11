أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وجارناتشو يقودان الهجوم أمام أستون فيلا

ويقود الهجوم ماركوس راشفورد ويجاوره جارناتشو وهويلوند، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، شاو

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، راشفورد

ويطمح أستون فيلا لمداواة جراحه بعد خروجه من الدور الرابع لبطولة كأس إنجلترا أمام تشيلسي، وذلك خلال لقائه ضد ضيفه مانشستر يونايتد.

وتلقى أستون فيلا، الذي يمتلك 46 نقطة ببطولة الدوري، خسارة قاسية 1- 3 أمام تشيلسي الأربعاء على ملعب (فيلا بارك)، الذي يستضيف مباراته مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 38 نقطة، الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة على وولفرهامبتون وويستهام يونايتد.

ويخطط مانشستر يونايتد لمواصلة الزحف نحو المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف أندية المربع الذهبي.