الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وجارناتشو يقودان الهجوم أمام أستون فيلا

راشفورد
راشفورد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وجارناتشو يقودان الهجوم أمام أستون فيلا

ويقود الهجوم ماركوس راشفورد ويجاوره جارناتشو وهويلوند، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، شاو

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، راشفورد

ويطمح أستون فيلا لمداواة جراحه بعد خروجه من الدور الرابع لبطولة كأس إنجلترا أمام تشيلسي، وذلك خلال لقائه ضد ضيفه مانشستر يونايتد.

 وتلقى أستون فيلا، الذي يمتلك 46 نقطة ببطولة الدوري، خسارة قاسية 1- 3 أمام تشيلسي الأربعاء على ملعب (فيلا بارك)، الذي يستضيف مباراته مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 38 نقطة، الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة على وولفرهامبتون وويستهام يونايتد. 

ويخطط مانشستر يونايتد لمواصلة الزحف نحو المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف أندية المربع الذهبي.

تشكيل اليونايتد اليونايتد راشفورد جارناتشو استون فيلا

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثنائية ويستعيد صدارة الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

قرار من النيابة بشأن واقعة التعدى على سيدة المعادى

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح