مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

انتصر فريق مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، ولم يشهد أي محاولات حقيقية للتسجيل من جانب كلا الفريقين.



أبرز المحاولات كانت في الدقيقة 14، عندما صوب كالفرت لوين، لاعب إيفرتون، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إيفرتون لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 21، تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق دوكو لكنها ارتطمت بدفاع إيفرتون.

الدقيقة 27، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي على رأس هالاند الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق إيفرتون.



وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب، فيما تطور الأداء الهجومي للفريق وحاول لاعبوه الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل النرويجي إرلينج هالاند هدفي مانشستر سيتي في المباراة في الدقيقتين 71، و85.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 3 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 16 كرة من الملعب، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق إيفرتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ52 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ18.

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واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ52 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ18.