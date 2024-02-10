السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

ارلينج هالاند
ارلينج هالاند

انتصر فريق مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، ولم يشهد أي محاولات حقيقية للتسجيل من جانب كلا الفريقين.


أبرز المحاولات كانت في الدقيقة 14، عندما صوب كالفرت لوين، لاعب إيفرتون، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إيفرتون لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 21، تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق دوكو لكنها ارتطمت بدفاع إيفرتون.

الدقيقة 27، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي على رأس هالاند الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق إيفرتون.


وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب، فيما تطور الأداء الهجومي للفريق وحاول لاعبوه الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل النرويجي إرلينج هالاند هدفي مانشستر سيتي في المباراة في الدقيقتين 71، و85.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 3 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 16 كرة من الملعب، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق إيفرتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ52 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ18.
----

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ52 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ18.

مانشستر سيتى إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة مانشستر سيتي وايفرتون هالاند

الأكثر قراءة

"اتجوز عليها عرفى".. سيدة تخنق زوجها فى الشيخ زايد

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى

جامعة سوهاج تشارك في فعاليات المؤتمر الرابع الدامج للتعليم العالي لذوي الهمم

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وأسعار الياميش في الأسواق المصرية

دراما رمضان 2024| القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان على منصة "watch it"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح