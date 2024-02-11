الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 والعملات مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية؟

الدولار
الدولار

ارتفع السؤال عن سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2024، على محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية من قبل المواطنين، ويعد الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة أسعار السلع في الأسواق المحلية بمختلف دول العالم.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي

يحرص موقع «الدستور» دائمًا على تقديم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم الاحد، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

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كم سعر الدولار اليوم الأحد 11-2-2024 مقابل الجنيه تحديث يومي؟

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 11-2-2024 فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

يقدم موقع الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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