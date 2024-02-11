الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: إسرائيل تسير على طريق واحد من أكبر حالات العجز بالميزانية

خسائر إسرائيل
خسائر إسرائيل

ذكرت وكالة بلومبرج، في تقرير مساء اليوم، أن إسرائيل تسير على الطريق نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن.

وقالت بلومبرج، في تقرير لها، إنه يتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة. 

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أشارت الوكالة إلى أن إجمالي إصدار الديون في إسرائيل سيبلغ هذا العام 210 مليار شيكل أي ما يعادل 58 مليار دولار.

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أوضحت بلومبرج أن إجمالي إصدار الديون في إسرائيل هذا العام سيقفز بمقدار الثلث تقريبا عن العام الماضي.

أسوشيتد برس: مخطط اجتياح رفح أثار غضب حلفاء وجيران إسرائيل والوسطاء

في وقت سابق من اليوم، قالت وكالة أسوشيتد برس، إن جيران إسرائيل والوسطاء الرئيسيين في ملف إنهاء حرب غزة، حذروا جميعا من كارثة وتداعيات إذا شن جيش الاحتلال غزوا بريًا في مدينة رفح جنوب غزة، حيث تقول إسرائيل إن معاقل حماس المتبقية تقع إلى جانب أكثر من نصف سكان المنطقة المحاصرة.

ووفقا للوكالة، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 44 فلسطينيا من بينهم أكثر من عشرة أطفال، في رفح، بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه طلب من الجيش التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص قبل الغزو.

أثار هذا الإعلان حالة من الذعر، حيث يتجمع أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح المتاخمة لمصر، وفر الكثيرون إلى هناك بعد اتباع أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي تغطي الآن ثلثي الأراضي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب ليس من الواضح إلى أين يمكن أن يتجهوا بعد ذلك.

بلومبرج إسرائيل الميزانية حركة حماس قطاع غزة

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