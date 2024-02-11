تجرى الليلة.. كل ما تريد معرفته عن السوبر بول في دورته الـ 58

تنطلق فاعليات "السوبر بول" (Super Bowl) في دورتها الـ 58 الليلة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

تقام المباراة على ملعب فريق لاس فيجاس رايدرز "أليجانت" بين فريق "كانساس سيتي تشيفز" و"سان فرانسسيكو فورتي ناينرز"، فيما تملك شبكة ال CBS حقوق بث المباراة.

وفقًا لموقع "ستاتيستا" كان عدد مشاهدين المباراة العام الماضي 115 مليون مشاهد، ما يسجل رقم قياسي لأكثرعدد المشاهدين في تاريخ "السوبر بول" (Super Bowl)، فيما جاء في المرتبة الثانية عام 2015 بعدد 114 مليون مشاهد، فيما كان عدد مشاهدين اول نهائي "للسوبر بول" في عام 1967 حوالي 60 مليون مشاهد.

على ماذا يحصل الفريق الفائز في سوبر بول

يحصل كل لاعب من الفريق الفائز على 164،000 دولار، فيما يحصل الفريق الخاسر على 89،000 لكل لاعب، بزيادة 7000 دولار عن العام الماضي.

إعلانات السوبر بول

يحظى "السوبر بول" (Super Bowl) بشهرة واسعة على مستوى العالم عامة والولايات المتحدة خاصة، حيث يأتي في المرتبة الثانية كالحدث الرياضي الاكثر مشاهدة بعد دوري ابطال اوروبا سنويًا، ويعد بمثابة عيد الشكر لدى الجمهور الامريكي؛ لذلك تتزايد المنافسة بين الشركات المعلنة في هذا الحدث، فيما تتصارع الشبكات التلفيزيونية للحصول على حقوق البث بمبالغ مالية ضخمة، حيث تنجح هذه الشبكات في تحقيق مكاسب مادية اضخم مما انفقته؛ من خلال بث الإعلانات.

وتعد شركة "أبل" الراعي الرسمي للحدث منذ العام الماضي في صفقة مدتها 5 سنوات مع رابطة الدوري الوطني الأمريكي، بعدما كانت شركة "بيبسي" الراعية للحدث لمدة 10 سنوات متتالية.

وتعد تكلفة شراء الإعلان الواحد لمدة 30 ثانية منذ العام الماضي، حوالي 7 مليون دولار، مما يجعله اعلى رقم في تاريخ "السوبر بول" منذ انطلاقه في عام 1967، حيث لم يتجاوز معدل الإعلان التجاري المليون دولار حتى منتصف التسعينات.

حفل مصغر بين شوطي مباراة (Super Bowl)

من أبرز معالم الحدث، المكافئ لأهمية الحدث وينتظره العديد من المشاهدين كل عام، هو الحفل الغنائي الذي يحدث بين شوطين المباراة لمدة نصف ساعة، يتوافد على تقديمه العديد من الفنانين والفنانات كل عام، علمًا أن الفنان أو الفنانة لا يتقاضى أي مبلغ مادي مقابل العرض.

آشر

وأعلنت شركة applemusic وRoc nation والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية "NFL "، اختيار الفنان الحائز على جائزة الجرامي "آشر" لإحياء الحفل الغنائي بين الشوطين، وسبق وأحيت الفنانة "ريانا" الحدث العام الماضي، الأمر الذي جعله العرض الأكثر مشاهدة على الإطلاق في تاريخ "السوبر بول".

اكثر العروض المشاهدة في تاريخ السوبر بول وفقًا للبليبورد

ريانا(2023): 121.017 مليون مشاهدة

كاتي بيري(2015):121 مليون مشاهدة

ليدي جاجا(2017):117.5 مليون مشاهدة

كولدبلاي(2016):115.5 مليون مشاهدة

برونو مارس(2014):115.3 مليون مشاهدة

مادونا(2012):114 مليون مشاهدة

بيونسيه(2013):110.8 مليون مشاهدة

بلاك ايد بيز(2011):110.2 مليون مشاهدة

جاستن تيمبرليك(2018):106.6 مليون مشاهدة

جينيفر لوبيز وشاكيرا(2020):104 مليون مشاهدة

ما هو السوبر بول (Super Bowl) ؟

السوبرهي مباراة فاصلة لتحديد الفائز بلقب الرابطة الوطنية لكرة القدم NFL) )، وتقام المباراة سنويًا في الأوائل من فبراير- كان اول يوم احد من فبراير حتى عام 2022-، وفقًا لاتفاقية الاندماج بين كل من دوري كرة القدم الأمريكية وبين اتحاد كرة القدم الأمريكية، وقد اقيمت اول مباراة في عام 1967،و كانت تسمى مباراة بطولة العالم حتى عام 1969، اطلق عليها رسميًا لقب "السوبر بول".

وتنص الاتفاقية على جعل كافة اندية البطولتين يتنافسون فيما بينهم على اللقب، وتقام مباراة فاصلة في كل عام لتتويج الفائز باللقب.

أكثر الفائزين بلقب (Super Bowl)

وفقًا لموقع "ستايستا" فإن فريق بيتسبورغ ستليزر يتعادل مع فريق نيو إنجلاند بيتريوتس كأكثر الفرق تتويجًا باللقب حيث فاز باللقب 6 مرات لكل منهما، فيما فاز فريق"كانساس سيتي تشيفس" باللقب العام الماضي للمرة الثالثة في تاريخه.